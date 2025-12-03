В среду, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором берлинский «Унион» примет мюнхенскую «Баварию». Начало игры — в 22:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

27' И продолжает «Бавария» осаждать штрафную берлинцев. Много передач, навесы в сторону Кейна — «Униону» очень тяжело.

25' Внезапно момент возник и у «Униона». Шафер классно приложился метров с 18 после скидки от Анса — целил в девятку, но чуть промазал.

24' ГОООЛ! 0:2! ХАРРИ КЕЙН! И снова с углового с того же самого левого фланга. Опять Киммих навесил во вратарскую, где именно Кейн выпрыгнул выше всех и отправил мяч под перекладину.

23' Роннов вышел далеко из ворот и поскользнулся. Закончилось всё, правда, только очередным угловым для «Баварии».

22' Кемляйн сильно выше цели ударил издали, мяч аж на трибуны отправился.

21' И ещё один безадресный заброс из глубины от «Униона» в направлении чужой штрафной. Немного отдаёт «Бавария» инициативу сопернику, но держит игру под контролем всё равно.

20' В офсайд залез Ильяс Анса. Пока реальную угрозу воротам Нойера хозяева создать не могут.

18' Угловой с другого фланга подали баварцы, в этот раз «Унион» отбился надёжно.

17' Несильный удар с дистанции нанёс Леннарт Карл. Роннов спокойно мяч забрал.

15' Отвечает «Унион»: Дуки головой замыкал навес с левого фланга, но пробил прямо в Нойера.

14' Быстро сумела повести «Бавария» благодаря курьёзному мячу! Дальше должно быть только веселее, ведь теперь «Униону» сидеть в обороне тем более резона нет.

12' ГОООЛ! 0:1! АВТОГОЛ АНСА! Из первого же углового выжала гол «Бавария». Киммих подал во вратарскую, где мяч вообще никого не коснулся и просто от ноги форварда «Униона» влетел в ворота Роннова.

11' Теперь «Бавария» заработала свой первый корнер. От ноги Дуки мяч покинул поле.

10' Карл бил по воротам после быстрой баварской атаки, мяч принял на себя защитник хозяев.

08' Удар по воротам нанёс Роте из штрафной «Баварии» и попал в защитника — первый угловой заработал «Унион».

07' Стоит отметить, что хозяева начинают весьма смело, в защиту не садятся и продолжают «Баварию» поддавливать. Хотя с мячом встречаются пока нечасто.

06' Диас делал проникающий пас в штрафную на набегавшего Олисе, но передача не прошла — мяч прикатился к вратарю «Униона».

05' И всё-таки удаётся время от времени «Униону» накрывать баварцев в начальных фазах атаки, но что делать с мячом после этого — берлинцы пока что не разобрались.

03' Довольно большим числом хозяева идут прессинговать «Баварию» на её половине поля, но гости этот прессинг успешно разбивают.

02' И уже первый удар по воротам успел нанести Майкл Олисе с правого угла штрафной «Униона». Мяч прилетел в руки к Роннову.

01' Матч начался!

До матча

22:43 Несколько минут остаётся до стартового свистка. Футболисты выходят на поле!

22:39 В Берлине холодный вечер — всего 3 градуса выше нуля, но без осадков.

22:34 Обслужит встречу судейская бригада во главе с 40-летним Мартином Петерсеном.

22:29 Хоть игра и кубковая, Венсан Компани выставил фактически оптимальный состав: 10 из 11 футболистов из сегодняшнего старта выходили с первых минут против «Арсенала» в Лиге чемпионов неделю назад. Не выходил только Луис Диас, который тогда просто был дисквалифицирован.

22:25 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Арена вмещает 22 012 зрителей.

Стартовые составы команд

«Унион»: Роннов, Дуки, Кверфельд, Лейте, Кемляйн, Хедира, Шафер, Роте, Хаберер, Чон, Анса.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Карл, Диас, Кейн.

«Унион»

Результаты столичной команды в первой части сезона не впечатляют. В Бундеслиге «Унион» идёт на 11-м месте после 12 туров: отрыв от зоны вылета комфортный — 7 очков, но ровно столько же отделяет берлинцев и от еврокубков — на попадание туда «Унион» особенно и не претендует. В чемпионате команда Штеффена Баумгарта выиграла только один из последних пяти матчей, минимально победив «Санкт-Паули» (1:0), зато максимально достойно смотрелась против чемпиона и сегодняшнего соперника по 1/8 финала Кубка: в начале ноября «Унион» сыграл дома с «Баварией» вничью 2:2, дважды по ходу встречи ведя в счёте.

В Кубке Германии берлинский клуб прошёл двух соперников по дороге к 1/8 финала. После погрома «Гутерслоха» из Региональной лиги (5:0) случилась непростая победа над финалистом прошлого розыгрыша — «Арминией» из Билефельда (2:1 в дополнительное время). Кстати, год назад именно «Арминия» выбила «Унион» из Кубка в 1/16 финала — в этот раз столичным удалось взять реванш. Против «Баварии» «Униону» придётся сыграть без Роберта Скова, который травмирован уже около двух месяцев — все остальные важные игроки в строю.

«Бавария»

Команда Венсана Компани продолжает своё безоговорочное доминирование в немецком футболе. Та самая ничья с «Унионом» — единственная потеря очков «Баварией» в этом сезоне Бундеслиги: в остальных 11 играх — 11 побед с общим счётом 42:7! А вообще во всех турнирах из 20 матчей сезона мюнхенская машина выиграла 18 (было ещё поражение от «Арсенала» в ЛЧ на прошлой неделе — 1:3). В Кубке Германии баварцы не без проблем прошли «Вехен» (3:2), после чего куда более уверенно расправились с «Кёльном» (4:1).

«Бавария» по-прежнему играет мегарезультативно: в каждой из её 20 игр в сезоне было минимум три гола, и во всех этих матчах мюнхенцы забивали. Главным творцом всего этого голевого безумия остаётся Харри Кейн, который в сентябре-октябре забил в 10 играх подряд и с огромным отрывом возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги. Сегодня он в старте, да и вообще кадровых проблем у Компани практически нет: в лазарете — только Дэвис и Мусиала, но они лечатся уже очень давно.

Личные встречи

«Унион» ни разу в своей истории не обыгрывал «Баварию». С 2019 года команды провели между собой 13 матчей, из которых восемь завершились победами мюнхенцев, и лишь в пяти была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Унион» — «Бавария» с коэффициентом 5.33.