Экс-наставник «Динамо» Юрий Семин высказался по поводу извинений и.  о.  главного тренера «бело-голубых» Ролана Гусева за критику в адрес Валерия Карпина.

«Считаю, что этой теме уделено слишком много внимания.  Все уже давно внутри разобрались, все закончилось.  И больше не надо на эту тему говорить.  Я ничего в словах Гусева криминального не увидел.  Если бы "Динамо" было в хорошем физическом состоянии, они бы набрали значительно больше очков, и Карпин бы остался в клубе дальше работать.  Претензий бы к нему не было.  А так как команда была в не очень хорошем состоянии, отсюда мы видим и результаты.  Поэтому был уход Карпина и приход Гусева.  А за что ему извиняться, я не могу понять», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ранее 48-летний специалист подверг критике физическую форму команды в период работы с Валерием Карпиным, покинувшего «Динамо» в период ноябрьской паузы.