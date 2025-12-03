Экс-наставник «Динамо» Юрий Семин высказался по поводу извинений и. о. главного тренера «бело-голубых» Ролана Гусева за критику в адрес Валерия Карпина.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Считаю, что этой теме уделено слишком много внимания. Все уже давно внутри разобрались, все закончилось. И больше не надо на эту тему говорить. Я ничего в словах Гусева криминального не увидел. Если бы "Динамо" было в хорошем физическом состоянии, они бы набрали значительно больше очков, и Карпин бы остался в клубе дальше работать. Претензий бы к нему не было. А так как команда была в не очень хорошем состоянии, отсюда мы видим и результаты. Поэтому был уход Карпина и приход Гусева. А за что ему извиняться, я не могу понять», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ранее 48-летний специалист подверг критике физическую форму команды в период работы с Валерием Карпиным, покинувшего «Динамо» в период ноябрьской паузы.