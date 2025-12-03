Вингер «Краснодара» Виктор Са рассказал, как обстоит дело с новым контрактом с клубом.

«Контракт заканчивается летом, но мы с клубом решили отложить этот вопрос. Мне нравится жить в Краснодаре, меня все тут устраивает. Клуб делает все, чтобы мне было комфортно», — написал бразилец в своей соцсети.

31-летний Виктор Са играет за «Краснодар» с февраля 2022 года. Его нынешнее соглашение истекает по окончании сезона.

В этом году полузащитник сыграл за «быков» 24 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.