«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 1:1, 9:8 по пенальти.
Хозяева открыли счет благодаря точному удару Лоренцо Лукки на 28-й минуте встречи. Себастьяно Эспозито восстановил паритет на 67-й минуте матча.
В основное время команды не смогли определить победителя, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Наполи» — 9:8.
Результат матча
НаполиНеаполь1:1КальяриКальяри
1:0 Лоренцо Лукка 28' 1:1 Себастьяно Эспозито 67'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Жуан Жесус, Матиас Оливера (Давид Нерес 74'), Паскуале Маццокки (Алессандро Буонджорно 68'), Леонардо Спинаццола, Антонио Вергара (Ноа Ланг 74'), Элиф Элмас, Маттео Политано, Лоренцо Лукка (Расмус Хёйлунн 68'), Джузеппе Амброзино (Скотт МакТоминай 61')
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес (Рияд Идрисси 61'), Себастьяно Луперто, Джанлука Гаэтано (Себастьяно Эспозито 56'), Мишель Адопо, Зиту Лувумбу, Алессандро Дейола (Маттиа Феличи 85'), Алессандро ди Пардо, Леонардо Паволетти (Дженнаро Боррелли 55'), Семих Кылычсой (Маттео Прати 56')
Жёлтые карточки: Себастьяно Луперто 22' (Кальяри), Маттео Прати 80' (Кальяри)
В четвертьфинале турнира «Наполи» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Комо».