3 декабря в Неаполе состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Кальяри». Начало встречи в 20:00 мск.

Неаполитанцы любят «Кальяри», поскольку им почти всегда удается добыть победу в матче с этим соперником. Хозяева одержали победу в 4 из 5 матчей против «сардинийцев», а последнее поражение от них клуб потерпел в 2019 году.

Сейчас подопечные Антонио Конте набрали неплохую форму. Об этом свидетельствуют победы над« Аталантой» и «Ромой». В случае успеха «Партенопеи» продлят серию побед до четырех матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры: 1.42 на победу «Наполи», 4.55 на ничью, 8.70 на победу «Кальяри».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

