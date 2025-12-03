3 декабря в Неаполе состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Кальяри». Начало встречи в 20:00 мск.
Неаполитанцы любят «Кальяри», поскольку им почти всегда удается добыть победу в матче с этим соперником. Хозяева одержали победу в 4 из 5 матчей против «сардинийцев», а последнее поражение от них клуб потерпел в 2019 году.
Сейчас подопечные Антонио Конте набрали неплохую форму. Об этом свидетельствуют победы над« Аталантой» и «Ромой». В случае успеха «Партенопеи» продлят серию побед до четырех матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.42 на победу «Наполи», 4.55 на ничью, 8.70 на победу «Кальяри».
Трансляция матча
