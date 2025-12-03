Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий относительно возможного перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Ясно, что для "Локомотива" уход Баринова будет потерей.  Но мы же видим, что ничего вечного не бывает.  Два года назад никто не знал про Батракова, а сейчас без него нельзя представить "Локомотив", так же и здесь.  Баринова никто не знал в "Локо", когда он начал играть, а потом раз-раз — и дорос до капитана команды.

Это неизбежно.  В сегодняшней ситуации на первом месте будет денежный вопрос.  Если с "Локомотивом" не договорились?  Договорились с ЦСКА.  У ребят сейчас золотое время, этим надо пользоваться, потому что потом в жизни будет совсем по-другому», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее была информация, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.