«Ливерпуль» примет «Сандерленд» в матче 14-го тура АПЛ. Встреча команд состоится на «Энфилд Роуд» 3 декабря в 23:15 мск.
Арне Слот и его команда находятся под пристальным вниманием руководства и болельщиков. Последние результаты «красных» не радуют и потому они не имеют права на ошибку. В прошлом туре «мерсисайдцы» добыли победу над «Вест Хэмом». Еще одна победа позволит хозяевам закрепить успех и вполне возможно подняться на 5-е место.
«Сандерленд» выступает выше ожиданий. «Кошки» показали, что не являются обычным проходным соперником, обыграв «Челси» и сыграв вничью с «Арсеналом». В случае победы «Сандерленд» претендует на место в зоне Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры: 1.35 на победу «Ливерпуля», 5.55 на ничью, 8.65 на победу «Сандерленда».
- Искусственный интеллект: будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
