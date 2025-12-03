3 декабря на «Элланд Роуд» состоится поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Лидс» примет «Челси». Старт игры в 23:15 по мск.
Календарю «Лидса» не позавидуешь. «Павлины» после поражения от «Астон Виллы» проиграли в Манчестере «Манчестер Сити» и продлили свою серию поражений до четырех игр, из-за чего оказались в зоне вылета. Сейчас им придется сыграть с «Челси», который набрал хорошую форму.
«Аристократы» ведут борьбу за третье место. В этом туре им нужно победить, чтобы остаться в топ-3. Учитывая, что команда Марески победила в 3 из 4 последних матчей АПЛ, шансы на успех сегодня вполне высокие. Шансов прибавляет удачные выступления лондонцев конкретно против «Лидса».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры: 4.10 на победу «Лидса», 3.40 на ничью, 2.03 на победу «Челси».
- Искусственный интеллект: победа «Челси» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
