3 декабря на «Элланд Роуд» состоится поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Лидс» примет «Челси». Старт игры в 23:15 по мск.

Календарю «Лидса» не позавидуешь. «Павлины» после поражения от «Астон Виллы» проиграли в Манчестере «Манчестер Сити» и продлили свою серию поражений до четырех игр, из-за чего оказались в зоне вылета. Сейчас им придется сыграть с «Челси», который набрал хорошую форму.

«Аристократы» ведут борьбу за третье место. В этом туре им нужно победить, чтобы остаться в топ-3. Учитывая, что команда Марески победила в 3 из 4 последних матчей АПЛ, шансы на успех сегодня вполне высокие. Шансов прибавляет удачные выступления лондонцев конкретно против «Лидса».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Букмекеры: 4.10 на победу «Лидса», 3.40 на ничью, 2.03 на победу «Челси».

Искусственный интеллект: победа «Челси» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.