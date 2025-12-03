«Ювентус» одолел «Удинезе» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
На 23-й минуте игрок гостей Маттео Пальма забил гол в свои ворота.
«Ювентус» смог удвоить преимущество на 69-й минуте благодаря голу Мануэля Локателли с пенальти.
Результат матча
ЮвентусТурин3:0УдинезеУдине
1:0 Мануэль Локателли 69' пен. 2:0 Луа Опенда 90+4'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти (Мануэль Локателли 56'), Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Хуан Кабаль (Луа Опенда 74'), Фабио Миретти (Шику Консейсау 75'), Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Джонатан Дэвид (Жоау Мариу 74'), Кенан Йылдыз (Эдон Жегрова 84')
Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Кингсли Эхизибуэ, Николо Бертола, Умар Соле (Томас Кристенсен 81'), Маттео Пальма, Николо Дзаньоло (Икер Браво 59'), Артюр Атта (Юрген Эккеленкамп 71'), Санди Ловрич, Ойер Саррага (Леннон Миллер 59'), Адам Букса (Идрисса Гейе 71')
Жёлтая карточка: Маттео Пальма 68' (Удинезе)
После этого матча «Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, а «Удинезе» завершил свое выступление на турнире.