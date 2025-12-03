После этого матча «Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, а «Удинезе» завершил свое выступление на турнире.

«Ювентус» смог удвоить преимущество на 69-й минуте благодаря голу Мануэля Локателли с пенальти.

На 23-й минуте игрок гостей Маттео Пальма забил гол в свои ворота.

1.93

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Интер» — «Венеция». Прогноз и ставка Допустит ли «Интер» недооценку «Венеции»?

Футбол•Вчера 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения

Футбол•01/12/2025 00:59 «Рома» снова споткнулась в большом матче: «Наполи» вернулся на вершину Серии А

Футбол•01/12/2025 00:43 «Рома» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:12 Непрошенный гость: сможет ли «Барселона» сдержать Сёрлота в ключевом матче?

Футбол•Вчера 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•Вчера 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•Вчера 11:31 Опасная инвестиция: Райс, Энцо и Кайседо доказали, что 100 млн лучше потратить на универсала, чем на форварда

Футбол•01/12/2025 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Выбор читателей

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бои•01/12/2025 12:54 Получил титульник, сидя на диване: UFC выбрал Пимблетта и вновь проигнорировал Царукяна

Футбол•27/11/2025 23:15 «Зенит» рухнул в Путь Регионов после победы в Москве: Гусев выдержал питерское давление

Футбол•27/11/2025 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Самое интересное

Бои•26/09/2025 14:05 5 друзей Адесаньи. Представляем звезд UFC, кому пора завершать карьеру в 2025-м

Футбол•26/09/2025 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?

Футбол•25/09/2025 16:06 Забудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет

Футбол•25/09/2025 16:21 Утрата ДНК: почему «Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя