Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса, высказалась об интересе к форварду из АПЛ.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

«Слухи об интересе клубов Премьер-лиги к Хименесу меня не удивляют. Вполне нормально, если какой-то клуб, два—три клуба из АПЛ следят за ним, но об уходе из "Милана" сейчас нет и речи. Санти пришёл в команду в январе, когда она находилась не в верхней части турнирной таблицы, не говоря уже о прочих проблемах в клубе. Все сведения, сообщения и сигналы о Хименесе исходят от "Милана" только в положительном ключе. Ни разу клуб не говорил мне, что с ним что-то не так. Каждый раз, когда в СМИ появляется какая-то ерунда, я звоню в клуб, там мне всегда отвечают, всё в порядке», — приводит слова Пименты ESPN.

В текущем сезоне Серии А на счету 24-летнего Хименеса 9 матчей без результативных действий.