Стал известен список финалистов, которые будут бороться за получение престижной награды Globe Soccer Awards по итогам 2025 года.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В нем представлены 15 игроков: Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Винисиус («Реал» Мадрид), Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья (оба — «Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Витинья («Пари Сен-Жермен») и Ламин Ямаль («Барселона»).

По итогам 2024 года награду лучшему игроку по версии Globe Soccer Awards получил Винисиус.