Завершились два матча 1/32 финала Кубка Испании.

Марио Мартин — игрок «Хетафе»
globallookpress.com

«Хетафе» одержал волевую победу над «Навалькарнеро» (3:2 ДВ).

У хозяев отличились Икер Перера на 6-й минуте и Джейми Перес на 14-й минуте.

В составе «Хетафе» голы записали Хоселу Перес на 69-й минуте и Марио Мартин на 88-й минуте.

В дополнительном времени, на 111-й минуте гости забили победный гол, отличился Хорхе Монтес.

«Гвадалахара» — «Сеута» 1:0.

После этих противостояний «Хетафе» и «Гвадалахара» пробились в 1/16 финала Кубка Испании.  «Навалькарнеро» и «Сеута» завершили свое выступление на турнире.