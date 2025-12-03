Завершились два матча 1/32 финала Кубка Испании.
«Хетафе» одержал волевую победу над «Навалькарнеро» (3:2 ДВ).
У хозяев отличились Икер Перера на 6-й минуте и Джейми Перес на 14-й минуте.
В составе «Хетафе» голы записали Хоселу Перес на 69-й минуте и Марио Мартин на 88-й минуте.
В дополнительном времени, на 111-й минуте гости забили победный гол, отличился Хорхе Монтес.
«Гвадалахара» — «Сеута» 1:0.
После этих противостояний «Хетафе» и «Гвадалахара» пробились в 1/16 финала Кубка Испании. «Навалькарнеро» и «Сеута» завершили свое выступление на турнире.