После этих противостояний «Хетафе» и «Гвадалахара» пробились в 1/16 финала Кубка Испании. «Навалькарнеро» и «Сеута» завершили свое выступление на турнире.

В дополнительном времени, на 111-й минуте гости забили победный гол, отличился Хорхе Монтес .

В составе «Хетафе» голы записали Хоселу Перес на 69-й минуте и Марио Мартин на 88-й минуте.

У хозяев отличились Икер Перера на 6-й минуте и Джейми Перес на 14-й минуте.

