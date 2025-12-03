Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве в «Спартаке» и «Динамо».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Но вы же видите, что Черчесов — в "Ахмате". Завтра? А вы не думали о том, что "завтра" у меня, допустим, и в "Ахмате" нет? Проиграй мы "Динамо" дома, было бы оно у меня? "Завтра" у тренера нет нигде. Он должен анализировать "вчера" и жить в "сегодня". Два года я уже работал в Грозном, заняли седьмое место. Контракт мне не продлили. Какое "завтра" может быть? » — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, что сейчас на руках у Черчесова трудовой договор, который рассчитан до лета 2028 года.