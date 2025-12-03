После этого матча «Эвертон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 21-м очком в активе. «Борнмут» — на 14-й позиции с 19-ю баллами.

Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 78-й минуте благодаря точному удару Джека Грилиша .

«Эвертон» одержал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

