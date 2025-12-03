«Эвертон» одержал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче «ириски» забили на 78-й минуте благодаря точному удару Джека Грилиша.
Результат матча
БорнмутБорнмут0:1ЭвертонЛиверпуль
0:1 Джек Грилиш 78'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес, Велько Милосавлевич, Бафоде Диаките, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Алекс Скотт (Энес Унал 80'), Амин Адли (Маркус Таверньер 61'), Джастин Клюйверт (Хулио Солер 71'), Энтойн Семеньо, Eli Junior Kroupi (Эванилсон 61')
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш, Карлос Алькарас (Бету 80'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тим Айрогбунам, Джеймс Гарнер, Тьерно Барри (Дуайт Макнил 80'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Джастин Клюйверт 45', Тайлер Адамс 53', Энес Унал 89' — Тим Айрогбунам 22', Виталий Миколенко 49', Карлос Алькарас 79'
После этого матча «Эвертон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 21-м очком в активе. «Борнмут» — на 14-й позиции с 19-ю баллами.