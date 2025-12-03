В матче 19-го тура испанской Примеры в Бильбао встретятся «Атлетик» и мадридский «Реал». Игра состоится 3 декабря в 21:00 мск.
«Атлетик» с 20 очками находится в 4 баллах от еврокубковой зоны. В последних 5 матчах турнира у «басков» 2 победы и 3 поражения. В прошлом туре они обыграли на выезде «Леванте» и набрали 20 очков.
«Реал» — лучшая гостевая команда Примеры. При этом текущая форма «галактикос» оставляет желать лучшего. В последних 5 матчах во всех турнирах коллектив Алонсо добыл только одну победу. Но деваться гостям некуда. В борьбе за лидерство «Барселоне» они уступают 4 очка. В случае победы отрыв удастся сократить до одного балла.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры: 4.80 на победу «Атлетика», 1.71 на победу «Реала», 4.15 на ничью.
- Искусственный интеллект: «Реал» победит с крупным счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
