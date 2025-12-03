Среда в Ла Лиге завершается матчем, который редко бывает проходным. На «Сан-Мамес» приедет «Реал Мадрид», который переживает непростой отрезок и пытается победить в Примере впервые за месяц. «Атлетик» подходит к игре после важной выездной победы в Валенсии и рассчитывает, что домашняя атмосфера снова станет фактором. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
38' А теперь Симон спасает команду! Винисиус практически 1 на 1 вышел и пробил низом, испанский кипер сложился и отразил удар.
37' Хаурегисар выиграл борьбу вверху у Рюдигера, но слишком слабо отправил мяч в створ ворот. Куртуа забрал.
35' Камавинга отлично сыграл в отборе против Нико, исправил ошибку Чуамени.
32' Винисиус в сторону лицевой линии обыграл Симона и едва не попал в ворота с острого угла, штанга!
30' Куртуа снова спасает «Реал»! Беренгер уже наверняка бил с правой в дальний угол, вратарь «Реала» успел выставить руку! Нико Уильямса надо отметить, отлично скинул на партнёра.
28' Каррерас вошёл в штрафную с левого фланга, но не справился с защитником.
25' Куртуа выручает «Реал»! «Атлетик» поймал соперника на ошибке, Гурусета с левой в касание бил, Тибо Куртуа вытащил!
25' Винисиус с левой пытался прострелить в центр штрафной, мяч от защитника отскочил в руки Симону.
23' Каррерас отдал вразрез на Мбаппе, тому помешал обработать мяч защитник.
21' Беренгер прострелил с левого фланга, прямо в руки Куртуа.
20' Трент навесил на дальнюю штангу, там Симон на выходе опередил Милитао.
19' Мбаппе вывел Винисиуса на удар в штрафной, Симон вышел и не дал подстроиться под мяч сопернику.
17' Трент низом пытался пробить в дальний угол, попал в Винисиуса.
16' Винисиус заработал штрафной на левом фланге, Вивиан сбил бразильца.
14' Гурусета в касание с лёта пробил после навеса Нико – выше ворот.
13' На Милитао пошла подача Трента, не получилось пробить у бразильца.
12' Угловой заработал «Реал».
10' Рего в подкате сбил Камавингу, грубовато сыграл игрок «Бильбао».
07' ГООООООООООЛ! Впереди «Реал»! Мбаппе прошёл к штрафной, убрал Ляпорта и с правой ноги вонзил мяч в дальний угол. 0:1!
05' Винисиус пробил из-за штрафной, Симон на месте.
04' Защитник выбил мяч из ворот после удара Мбаппе! Француз сыграл на перехвате в штрафной и пытался в ближний угол проткнуть мяч, близко было!
03' Каррерас не обработал простую передачу от Чуамени на фланге.
01' Рюдигер сфолил в центре, задаёт тон матчу немец.
01' «Атлетик» начал с центра поля, поехали!
До матча
20:55 В Бильбао сегодня около 8 градусов, а по ходу матча могут быть осадки. Но пока что газон на «Сан-Мамес» отличный.
20:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хесус Хиль, ассистенты: Анхель Невадо и Хавьер Мартинес, ВАР: Даниэль Хесус Трухильо, АВАР — Хавьер Иглесиас, 4-й арбитр — Альваро Кановас.
20:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Бойро, Лекуэ, Ляпорт, Руис, Рего, Хаурегисар, Беренгер, Нико Уильямс, Гурусета.
«Реал»: Куртуа, Трент, Милитао, Рюдигер, Чуамени, Каррерас, Беллингем, Вальверде, Камавинга, Мбаппе, Винисиус.
«Атлетик»
Баски идут по ходу сезона неровно — шесть побед, две ничьи, шесть поражений. Результат, из-за которого команда Эрнесто Вальверде оказалась лишь на восьмой строчке. Проблем добавила серия травм, а отсутствие Иньяки Уильямса затянулось уже почти на два месяца. Тем ценнее была победа над «Леванте» (2:0) — результат, который в клубе назвали «необходимой передышкой» после серии болезненных матчей.
«Сан-Мамес» остаётся одним из самых непростых выездов в Испании, здесь «Атлетик» взял 13 очков в семи матчах. Вернулся после болезни Эмерик Ляпорт, отбывший дисквалификацию Иньиго Руис де Галаррета снова доступен, а молодёжь вроде Унаи Гомеса или Селтона Санчеса постепенно берёт на себя больше ответственности.
Но кадровых проблем всё равно достаточно. Сансет дисквалифицирован, больничный лист длинный, а статус Иньяки Уильямса — под вопросом до последнего.
«Реал Мадрид»
Таблица всё ещё выглядит неплохо, «Реал» второй, в шаге от «Барселоны». Но по динамике у мадридцев тревожный период. Команда Хаби Алонсо не выигрывала в Ла Лиге с 1 ноября, а серия ничьих с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной» стоила лидерства. И каждая из этих игр получилась одинаковой по настроению — инициатива есть, но концовок не хватает.
Матч в Жироне снова заставил мадридцев догонять. Отменённый гол Мбаппе, пропущенный удар Оунахи, тяжёлая борьба за контроль, лишь пенальти позволил уйти от поражения. На этом фоне закономерно усилилось давление вокруг Алонсо, хотя в клубе продолжают говорить о долгосрочном проекте.
Есть и позитив. Рюдигер и Милитао уже сыграли в старте, Каррерас должен выйти слева, а Беллингем продолжает набирать формут. И главное — Килиан Мбаппе в порядке, 14 голов в 14 турах, форма стабильная, влияние на игру абсолютное.
Контекст
«Атлетик» всё ещё помнит прошлогоднюю домашнюю победу над мадридцами (2:1), редкий результат в новейшей истории противостояния. Но и «Реал», выигравший в апреле, понимает важность момента. Впереди трудный декабрь, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и необходимость удерживать темп в Ла Лиге, чтобы не позволить «Барселоне» уйти в отрыв.
