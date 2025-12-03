Среда в Ла Лиге завершается матчем, который редко бывает проходным. На «Сан-Мамес» приедет «Реал Мадрид», который переживает непростой отрезок и пытается победить в Примере впервые за месяц. «Атлетик» подходит к игре после важной выездной победы в Валенсии и рассчитывает, что домашняя атмосфера снова станет фактором. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

38' А теперь Симон спасает команду! Винисиус практически 1 на 1 вышел и пробил низом, испанский кипер сложился и отразил удар.

37' Хаурегисар выиграл борьбу вверху у Рюдигера, но слишком слабо отправил мяч в створ ворот. Куртуа забрал.

35' Камавинга отлично сыграл в отборе против Нико, исправил ошибку Чуамени.

32' Винисиус в сторону лицевой линии обыграл Симона и едва не попал в ворота с острого угла, штанга!

30' Куртуа снова спасает «Реал»! Беренгер уже наверняка бил с правой в дальний угол, вратарь «Реала» успел выставить руку! Нико Уильямса надо отметить, отлично скинул на партнёра.

28' Каррерас вошёл в штрафную с левого фланга, но не справился с защитником.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 3 33 Владение мячом 67 1 Угловые удары 3 4 Фолы 1

25' Куртуа выручает «Реал»! «Атлетик» поймал соперника на ошибке, Гурусета с левой в касание бил, Тибо Куртуа вытащил!

25' Винисиус с левой пытался прострелить в центр штрафной, мяч от защитника отскочил в руки Симону.

23' Каррерас отдал вразрез на Мбаппе, тому помешал обработать мяч защитник.

21' Беренгер прострелил с левого фланга, прямо в руки Куртуа.

20' Трент навесил на дальнюю штангу, там Симон на выходе опередил Милитао.

19' Мбаппе вывел Винисиуса на удар в штрафной, Симон вышел и не дал подстроиться под мяч сопернику.

17' Трент низом пытался пробить в дальний угол, попал в Винисиуса.

16' Винисиус заработал штрафной на левом фланге, Вивиан сбил бразильца.

14' Гурусета в касание с лёта пробил после навеса Нико – выше ворот.

13' На Милитао пошла подача Трента, не получилось пробить у бразильца.

12' Угловой заработал «Реал».

10' Рего в подкате сбил Камавингу, грубовато сыграл игрок «Бильбао».

07' ГООООООООООЛ! Впереди «Реал»! Мбаппе прошёл к штрафной, убрал Ляпорта и с правой ноги вонзил мяч в дальний угол. 0:1!

05' Винисиус пробил из-за штрафной, Симон на месте.

04' Защитник выбил мяч из ворот после удара Мбаппе! Француз сыграл на перехвате в штрафной и пытался в ближний угол проткнуть мяч, близко было!

03' Каррерас не обработал простую передачу от Чуамени на фланге.

01' Рюдигер сфолил в центре, задаёт тон матчу немец.

01' «Атлетик» начал с центра поля, поехали!

До матча

20:55 В Бильбао сегодня около 8 градусов, а по ходу матча могут быть осадки. Но пока что газон на «Сан-Мамес» отличный.

20:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Хесус Хиль, ассистенты: Анхель Невадо и Хавьер Мартинес, ВАР: Даниэль Хесус Трухильо, АВАР — Хавьер Иглесиас, 4-й арбитр — Альваро Кановас.

20:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Бойро, Лекуэ, Ляпорт, Руис, Рего, Хаурегисар, Беренгер, Нико Уильямс, Гурусета.

«Реал»: Куртуа, Трент, Милитао, Рюдигер, Чуамени, Каррерас, Беллингем, Вальверде, Камавинга, Мбаппе, Винисиус.

«Атлетик»

Баски идут по ходу сезона неровно — шесть побед, две ничьи, шесть поражений. Результат, из-за которого команда Эрнесто Вальверде оказалась лишь на восьмой строчке. Проблем добавила серия травм, а отсутствие Иньяки Уильямса затянулось уже почти на два месяца. Тем ценнее была победа над «Леванте» (2:0) — результат, который в клубе назвали «необходимой передышкой» после серии болезненных матчей.

«Сан-Мамес» остаётся одним из самых непростых выездов в Испании, здесь «Атлетик» взял 13 очков в семи матчах. Вернулся после болезни Эмерик Ляпорт, отбывший дисквалификацию Иньиго Руис де Галаррета снова доступен, а молодёжь вроде Унаи Гомеса или Селтона Санчеса постепенно берёт на себя больше ответственности.

Но кадровых проблем всё равно достаточно. Сансет дисквалифицирован, больничный лист длинный, а статус Иньяки Уильямса — под вопросом до последнего.

«Реал Мадрид»

Таблица всё ещё выглядит неплохо, «Реал» второй, в шаге от «Барселоны». Но по динамике у мадридцев тревожный период. Команда Хаби Алонсо не выигрывала в Ла Лиге с 1 ноября, а серия ничьих с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной» стоила лидерства. И каждая из этих игр получилась одинаковой по настроению — инициатива есть, но концовок не хватает.

Матч в Жироне снова заставил мадридцев догонять. Отменённый гол Мбаппе, пропущенный удар Оунахи, тяжёлая борьба за контроль, лишь пенальти позволил уйти от поражения. На этом фоне закономерно усилилось давление вокруг Алонсо, хотя в клубе продолжают говорить о долгосрочном проекте.

Есть и позитив. Рюдигер и Милитао уже сыграли в старте, Каррерас должен выйти слева, а Беллингем продолжает набирать формут. И главное — Килиан Мбаппе в порядке, 14 голов в 14 турах, форма стабильная, влияние на игру абсолютное.

Контекст

«Атлетик» всё ещё помнит прошлогоднюю домашнюю победу над мадридцами (2:1), редкий результат в новейшей истории противостояния. Но и «Реал», выигравший в апреле, понимает важность момента. Впереди трудный декабрь, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и необходимость удерживать темп в Ла Лиге, чтобы не позволить «Барселоне» уйти в отрыв.

