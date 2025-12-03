«Кристал Пэлас» поднялся на пятое место в АПЛ с 23 баллами, «Бернли» (10) — девятнадцатый.

Мяч Даниэля Муньоса на 44-й минуте оказался единственным в этой встрече.

В параллельной встрече «Кристал Пэлас» в гостях оказался сильнее «Бернли» — 1:0.

«Арсенал» с 33 очками продолжает лидировать в АПЛ, «Брентфорд» (19) — тринадцатый.

Первый гол в матче забил Микель Мерино на 11-й минуте встречи. Букайо Сака установил окончательный счет на 90+1-й минуте.

2.00

