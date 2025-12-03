Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о постоянной критике в свой адрес.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Оскорбления?  Не читаю это, так я защищаюсь.  Не смотрю телевизор, когда говорят о "Манчестер Юнайтед".  Не потому что не согласен, а потому что это мой способ сохранять здоровье.  Достаточно того, что я чувствую как тренер.  Конечно, таким образом теряю деньги от спонсоров в социальных сетях», — заявил Аморим в интервью The Athletic.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.