Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о постоянной критике в свой адрес.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Оскорбления? Не читаю это, так я защищаюсь. Не смотрю телевизор, когда говорят о "Манчестер Юнайтед". Не потому что не согласен, а потому что это мой способ сохранять здоровье. Достаточно того, что я чувствую как тренер. Конечно, таким образом теряю деньги от спонсоров в социальных сетях», — заявил Аморим в интервью The Athletic.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.