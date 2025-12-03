Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился ожиданиями от матча с «Сандерлендом» в АПЛ.

Алисон Бекер globallookpress.com

«Это огромная возможность. Каждая игра — это новый шанс для нас, и мы рассчитываем оставить неудачный для нас период позади. Сейчас самая важная игра сезона для нас — это "Сандерленд", и именно на ней мы сосредоточены. Нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который в этом сезоне Премьер-лиги добивается отличных результатов. Мы знаем, что их команда сильна физически, технически тоже очень хороша, тактически они работают слаженно и усердно. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы постараться набрать три очка, отыграть "на ноль", защищаться как единое целое на поле и работать изо всех сил», — цитирует Алисона клубная пресс-служба.

Матч «Ливерпуль» — «Сандерленд» состоится в среду, 3 декабря, и начнется в 23:15 мск.