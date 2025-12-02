Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Этот матч — классика Ла Лиги, здесь всегда прекрасная атмосфера. Мы должны быть энергичными и сосредоточенными.

Мы говорили о футболе, о единстве, о том, что нужно улучшить для большего постоянства. Это нас беспокоит. Мы хотим прервать серию потерь очков на выезде, и завтрашний матч — отличная возможность.

Мы стараемся делать все, что в наших силах. Были и не очень удачные матчи. И мы хотим исправить это.

Игроки понимают, чего мы хотим и как можно улучшить игру. Без организации это невозможно, и мы должны работать над этим. В прошлом матче мы прибавили во втором тайме, и именно поэтому у нас было больше моментов. Но все начинается с уверенности.

Предстоящая работа требует усилий от каждого. Сохранять энергию на уровне 100% непросто. Но мы должны сосредоточиться на том, чтобы быть более стабильными, на росте. Когда в команде все идет гладко, дела идут лучше», — цитирует Алонсо AS.

Матч между командами состоится в Бильбао 3 декабря. Начало матча — в 21:00 мск.