После этого матча «Райо Вальекано» занимает 9-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Валенсия» — на 15-й строчке с 14-ю баллами.

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.

2.03

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставка Чья серия побед прервется?

Футбол•Вчера 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Футбол•Вчера 16:18 «Утром тебя уволят»: 10 кандидатов на замену Франку в «Тоттенхэме»

Футбол•Вчера 02:48 «Реал» снова буксует. «Жирона» отобрала у Алонсо очки и лидерство в таблице

Футбол•Вчера 00:58 «Жирона» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул

Футбол•Вчера 11:15 Шесть уроков от Гласнера: как «Кристал Пэлас» разоблачает слабости Аморима

Футбол•30/11/2025 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Футбол•29/11/2025 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Выбор читателей

Футбол•27/11/2025 02:16 «Ливерпуль» разваливается на глазах: ПСВ втоптал команду Слота в газон «Энфилда»

Футбол•29/11/2025 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Футбол•26/11/2025 17:33 Адаптируйся или уходи: как упрямство Аморима душит «Манчестер Юнайтед»

Футбол•26/11/2025 00:56 Шоу Эстевао и красная Араухо: «Челси» разнёс «Барселону» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол•18/11/2025 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы

Футбол•18/11/2025 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Футбол•17/11/2025 17:26 Гол с центра поля, «Паненка» и дебют за «Ман Сити»: кто такой Дивайн Мукаса

Футбол•17/11/2025 13:02 Цена вызова: как и сколько ФИФА платит клубам, если игрок получает травму в сборной