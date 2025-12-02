«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 14-го тура испанской Примеры.
На 37-й минуте хозяева смогли открыть счет благодаря голу Нобеля Менди.
«Валенсия» сравняла счет на 64-й минуте, отличился Диего Лопес.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид1:1ВаленсияВаленсия
1:0 Нобель Менди 37' 1:1 Диего Лопес 64'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди (Луис Фелипе 83'), Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Альфонсо Эспино 69'), Оскар Валентин, Херард Гумбау, Фран Перес (Александр Алемао 69'), Альваро Гарсия (Серхио Камельо 90'), Хорхе де Фрутос (Иван Балью 83')
Валенсия: Диего Лопес (Батист Сантамария 90'), Хулен Агирресабала, Андре Алмейда, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете, Сесар Таррега, Тьерри Корреа, Пепелу (Даниэль Раба 90'), Уго Дуро (Лукас Бельтран 74'), Луис Риоха (Филип Угринич 73'), Хави Герра (Арно Данжума 57')
Жёлтая карточка: Тьерри Корреа 71' (Валенсия)
После этого матча «Райо Вальекано» занимает 9-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе. «Валенсия» — на 15-й строчке с 14-ю баллами.