Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв назвал главную цель клуба на текущую зиму.

«ЦСКА живёт в дикой нехватке нападающего? Я думаю, что это действительно проблема на данный момент. Тот футбол, который мы ждали от команды, он требует больше эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема.

И главная задача на ближайшее трансферное окно — это работа по приобретению нападающего. Непростая работа ведётся ежедневно, но я не могу сказать, что мы прямо сейчас уже готовы эту проблему решить. Но мы каждый день об этом разговариваем. И я верю, что ЦСКА может решить эту задачу зимой», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».