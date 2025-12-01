Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ситуации с пенальти в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:0). Форвард Джон Кордоба попросил дать ему пробить 11-метровый, однако решение осталось за командной дисциплиной.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Джон просил дать пробить пенальти, но есть дисциплина. Это то, что у нас было в прошлом году, благодаря этому мы добились такого результата. Поэтому нужно оставаться терпеливыми, профессионалами. Да, конечно, я бы дал пробить Кордобе, если бы счет был 3:0, 4:0 или концовка матча. Но это было начало второго тайма, когда счет 2:0. Мы уже сталкивались с такими моментами. Я сказал Джону, что он в любом случае забьет свой гол», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

В этом матче Сперцян оформил дубль, один из голов забив с пенальти на 53-й минуте. Кордоба отличился на 61-й минуте, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Краснодар» набрал 37 очков и лидирует в таблице РПЛ.