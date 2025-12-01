В матче 17-го тура чемпионата России «Сочи» и «Динамо» из Махачкалы поделили очки.
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.
Результат матча
СочиСочи0:0Динамо МхМахачкала
Сочи: Александр Дёгтев, Сергей Волков (Захар Федоров 81'), Александр Солдатенков, Руслан Магаль, Игнасио Сааведра, Дмитрий Васильев (Александр Осипов 81'), Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Руслан Барт (Александр Коваленко 62'), Франсуа Камано (Кирилл Заика 62'), Stojic N.
Динамо Мх: Тимур Магомедов, Мохамед Аззи, Нардин Мулахусейнович, Муталип Алибеков (Арсен Адамов 46'), Tabidze J., Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Уссем Мрезигу, Мохаммад Хоссейннежад (Миро 86'), Гамид Агаларов (Mastouri H. 70'), Moubarik M.
Жёлтая карточка: Дмитрий Васильев 3' (Сочи)
В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.