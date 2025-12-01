В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

В матче 17-го тура чемпионата России «Сочи» и «Динамо» из Махачкалы поделили очки.

Футбол•Сегодня 19:26 Трансферный дайджест. 25 ноября — 1 декабря

Футбол•Сегодня 17:39 Дмитрий Черышев: В матче с «Краснодаром» ЦСКА будет выглядеть совсем иначе

Футбол•Вчера 21:13 «Зенит» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 18:37 «Ростов» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 18:37 «Ахмат» — «Динамо»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Футбол•Сегодня 16:18 «Утром тебя уволят»: 10 кандидатов на замену Франку в «Тоттенхэме»

Футбол•Сегодня 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул

Футбол•Сегодня 11:15 Шесть уроков от Гласнера: как «Кристал Пэлас» разоблачает слабости Аморима

Футбол•Вчера 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Выбор читателей

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•27/11/2025 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Футбол•27/11/2025 13:33 Уязвимость над головой: почему Доннарумма стал мишенью для соперников «Ман Сити»

Самое интересное

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 15:51 От Кантона и Кану до Мане и Холанна: 10 величайших хет-триков в истории АПЛ