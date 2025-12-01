В матче 17-го тура чемпионата России «Сочи» и «Динамо» из Махачкалы поделили очки.

Игорь Осинькин (главный тренер «Сочи»)
Игорь Осинькин (главный тренер «Сочи») globallookpress.com

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

Результат матча

СочиСочиСочи0:0Динамо МхДинамо МхМахачкала
Сочи:  Александр Дёгтев,  Сергей Волков (Захар Федоров 81'),  Александр Солдатенков,  Руслан Магаль,  Игнасио Сааведра,  Дмитрий Васильев (Александр Осипов 81'),  Антон Зиньковский,  Михаил Игнатов,  Руслан Барт (Александр Коваленко 62'),  Франсуа Камано (Кирилл Заика 62'),  Stojic N.
Динамо Мх:  Тимур Магомедов,  Мохамед Аззи,  Нардин Мулахусейнович,  Муталип Алибеков (Арсен Адамов 46'),  Tabidze J.,  Темиркан Сундуков,  Никита Глушков,  Уссем Мрезигу,  Мохаммад Хоссейннежад (Миро 86'),  Гамид Агаларов (Mastouri H. 70'),  Moubarik M.
Жёлтая карточка:  Дмитрий Васильев 3' (Сочи)

В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.