Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением об игре «Шальке» во второй Бундеслиге.

Мануэль Нойер — голкипер «Баварии» globallookpress.com

«Разумеется, это было бы замечательно. Они этого уже долго ждут, и, вероятно, не ожидали, что старт нынешнего сезона при новом тренере будет идти так хорошо.

В начале кто-то мог немного сомневаться, но они набрали хороший ход. Они верны себе, следуют указаниям тренера и его штаба. Виден их упорный труд, теперь всё в их руках. Важно, чтобы "Шальке" оставался сосредоточенным и играл в своём стиле», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Напомним, что немецкий голкипер является воспитанником «Шальке». Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу второй Бундеслиги.