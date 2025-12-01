Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением об игре «Шальке» во второй Бундеслиге.
«Разумеется, это было бы замечательно. Они этого уже долго ждут, и, вероятно, не ожидали, что старт нынешнего сезона при новом тренере будет идти так хорошо.
В начале кто-то мог немного сомневаться, но они набрали хороший ход. Они верны себе, следуют указаниям тренера и его штаба. Виден их упорный труд, теперь всё в их руках. Важно, чтобы "Шальке" оставался сосредоточенным и играл в своём стиле», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.
Напомним, что немецкий голкипер является воспитанником «Шальке». Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу второй Бундеслиги.