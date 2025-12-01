Семеньо выступает за «Борнмут» с января 2023 года, когда перешёл из «Бристоль Сити» за €10,25 млн. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 12 матчах Премьер-лиги.

Сообщается, что «горожане» могут воспользоваться опцией выкупа игрока сборной Ганы, прописанной в контракте с «Борнмутом». Сумма трансфера оценивается примерно в €74 млн.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность усиления атакующей линии зимой. По информации The Times , клуб интересуется 25-летним форвардом «Борнмута» Антуаном Семеньо и может оформить его переход в январе.

2.02

Прогнозы•Завтра 22:30 «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка Будут ли у «Ман Сити» проблемы в Лондоне?

Футбол•Сегодня 11:15 Шесть уроков от Гласнера: как «Кристал Пэлас» разоблачает слабости Аморима

Футбол•Вчера 22:37 Красная Кайседо, гол Мерино и нервная ничья: «Челси» и «Арсенал» зарубились в дерби

Футбол•Вчера 21:28 «Челси» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 18:59 «Вест Хэм» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Футбол•29/11/2025 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Футбол•29/11/2025 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ

Футбол•29/11/2025 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Футбол•28/11/2025 18:21 В ЦСКА неспокойно: почему Николич и Челестини невзлюбили Евгения Шевелева

Выбор читателей

Футбол•26/11/2025 17:33 Адаптируйся или уходи: как упрямство Аморима душит «Манчестер Юнайтед»

Футбол•26/11/2025 00:56 Шоу Эстевао и красная Араухо: «Челси» разнёс «Барселону» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Самое интересное

Футбол•18/10/2025 08:19 Не «Спартаком» единым: какие команды называют «народными»?

Футбол•17/10/2025 20:38 Размер не имеет значения: восемь крупнейших стран, которые так и не сыграли на ЧМ

Футбол•17/10/2025 19:24 Эволюция Кейна: теперь он главный архитектор и мозг «Баварии»

Футбол•16/10/2025 18:33 Тайный язык угловых: что означают поднятая рука и другие жесты футболистов