«Манчестер Сити» рассматривает возможность усиления атакующей линии зимой. По информации The Times, клуб интересуется 25-летним форвардом «Борнмута» Антуаном Семеньо и может оформить его переход в январе.
Сообщается, что «горожане» могут воспользоваться опцией выкупа игрока сборной Ганы, прописанной в контракте с «Борнмутом». Сумма трансфера оценивается примерно в €74 млн.
Семеньо выступает за «Борнмут» с января 2023 года, когда перешёл из «Бристоль Сити» за €10,25 млн. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 12 матчах Премьер-лиги.