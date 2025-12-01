Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам по итогам 17-го тура РПЛ. Ранее красно-синие одолели «Оренбург» со счетом 2:0.

Данил Круговой globallookpress.com

«Армейцы, с победой! Очень важно, что мы не проигрывали дома в 2025 году. Это наша общая с вами заслуга. Не буду скрывать, все сейчас выкладываемся на максимум, стиснув зубы ради побед.

У нас есть неделя, чтобы восстановиться, набраться сил и сыграть крайний и важнейший матч в году в Краснодаре», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

В 18-м туре ЦСКА сразится в гостях с «Краснодаром».