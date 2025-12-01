Наставник «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Во втором тайме мы улучшили игру, у нас было больше моментов. Нам не хватило реализации, чтобы заработать три очка. Но сезон очень длинный, и мы должны продолжать работать. В сезоне бывают разные фазы. В начале [сезона] мы были стабильнее в гостях.

Мне понравилась реакция на пропущенный гол. Ее было недостаточно, но мы были близки. Мы должны оставаться сплоченными, с необходимой самокритичностью, желая побеждать в стольких выездных матчах. У нас есть шанс в среду в Бильбао против "Атлетика", и мы посмотрим», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«Реал» в 33 матчах набрал 14 очков. Клуб идет вторым в таблице Ла Лиги.