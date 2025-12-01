Агент нападающего ЦСКА﻿ Кирилла Глебова﻿ Таймаз Хархаров поделился информацией о продлении контракта игрока с клубом.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Кирилл провел определенное количество игр за ЦСКА, благодаря чему его контракт автоматически продлился на один год. Теперь действующее соглашение Глебова с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года»,﻿ — рассказал Хархаров в интервью «СЭ»﻿.

Глебов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 22 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.​