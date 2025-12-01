Представитель защитника «Антальяспора» Георгия Джикии Кахор Муминов высказался о будущем россиянина.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Информация, что Джикия готов рассмотреть предложения из РПЛ этой зимой — чушь. Георгий доволен игровым временем в "Антальяспоре" и отношением со стороны тренерского штаба. Он был в стартовом составе и при тренере Эмре Белезоглу и при нынешнем — Эрол Булуте. Сейчас у Геогрия незначительное повреждение, он пропустит еще минимум одну игру.

Мне звонило пару клубов РПЛ, но Джикию не будоражит интерес клубов нижней восьмерки. Чемпионат Турции очень сильный, точно сильнее российского. Георгий доволен своим двухлетним контрактом и пока не хочет ничего менять», — цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Джикия принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола.