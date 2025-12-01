Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев считает, что возвращение алкогольного пива на российские стадионы добавит интереса и эмоциональности игре.

Константин Клюшев globallookpress.com

«Мы поддерживаем возвращение пива на стадионы . Это часть шоу, часть большой игры. На мой взгляд, пребывание на стадионе с пивом гораздо приятнее, других мнений быть не может. Повысит ли это зрительский интерес?

На мой взгляд, да, повысит. Станут ли клубы кратно больше зарабатывать коммерческих денег? Здесь вопрос дискуссионный. Есть точки зрения, которые позволяют рассчитывать на это, есть те, которые говорят о том, что приобретателем клуб не станет», — сказал Клюшев «СЭ».

На российских стадионах запрет на продажу пива действует с 2005 года. Недавно стало известно, что состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива. Депутат Дмитрий Свищев заверил: пиво будет на российских стадионах.