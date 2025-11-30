У «Зенита» стало 36 очков и вторая строчка в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место.

На 69-й минуте автором единственного забитого мяча стал Нино . Казанцы не смогли ответить на это своими голами.

В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» переиграл «Рубин» со счетом 1:0.

