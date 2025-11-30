В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» переиграл «Рубин» со счетом 1:0.
На 69-й минуте автором единственного забитого мяча стал Нино. Казанцы не смогли ответить на это своими голами.
Результат матча
ЗенитСанкт-Петербург1:0РубинКазань
1:0 Нино 69'
Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич (Жерсон 61'), Нино, Нуралы Алип, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Педриньо, Андрей Мостовой (Александр Соболев 62'), Луис Энрике, Максим Глушенков (Страхиня Эракович 84')
Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Арсен Адамов, Илья Рожков (Олег Иванов 86'), Богдан Йочич (Руслан Безруков 62'), Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич (Велдин Ходжа 62'), Kuzyaev D., Siwe J.
Жёлтые карточки: Богдан Йочич 18' (Рубин), Siwe J. 44' (Рубин), Егор Тесленко 74' (Рубин), Игор Вуячич 76' (Рубин)
У «Зенита» стало 36 очков и вторая строчка в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место.