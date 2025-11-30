«Зенит» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет 30 ноября на «Газпром Арене». Начало в 19:00 мск.

«Зенит» борется с ЦСКА и «Краснодаром» за первое место. Хорошая серия хозяев может позволить им добиться желаемого результата, тем более, что в последних встречах с казанцами питерский клуб имел преимущество.

В нынешнем сезоне для команд это будет третья четвертая встреча. Две последних закончились победой «Зенита» всухую. При этом «Рубин» на выезде не побеждает с начала августа. Продлят ли футболисты Семака эту полосу неудач «бордовых»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Букмекеры: дают 1.35 на победу «Зенита», 4.85 на ничью, 9.70 на победу «Рубина».

Искусственный интеллект: победит «Зенит» со счетом 2:1.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.