«Зенит» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет 30 ноября на «Газпром Арене». Начало в 19:00 мск.
«Зенит» борется с ЦСКА и «Краснодаром» за первое место. Хорошая серия хозяев может позволить им добиться желаемого результата, тем более, что в последних встречах с казанцами питерский клуб имел преимущество.
В нынешнем сезоне для команд это будет третья четвертая встреча. Две последних закончились победой «Зенита» всухую. При этом «Рубин» на выезде не побеждает с начала августа. Продлят ли футболисты Семака эту полосу неудач «бордовых»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.
- Букмекеры: дают 1.35 на победу «Зенита», 4.85 на ничью, 9.70 на победу «Рубина».
- Искусственный интеллект: победит «Зенит» со счетом 2:1.
Трансляция матча
