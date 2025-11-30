Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Сегодня тяжелый матч был, но никто легкой прогулки и не ожидал. "Рубин" за последние несколько матчей пропустил один мяч. Соперник хорошо двигался и оборонял, по движению успевал перекрывать все зоны. Нам не хватало скорости, чтобы вскрывать зоны, только после забитого мяча появилось пространство. Макс Глушенков один на один вышел, мог забивать второй, и спокойно бы завершали матч. Вместо этого мы со стандарта чуть не пропустили. Рады, что все так закончилось.

Один удар в створ в исполнении "Зенита"? Главное, что мы выиграли. А то, что остроты не хватало и было мало ударов по воротам, естественно, нам не нравится. Будем анализировать, работать и двигаться дальше.

Выход Соболева — ключевой фактор? Соболев хорошо вышел. Естественно, когда мы ставим скоростных нападающих, ставим на то, чтобы играли в быстрый футбол. С выходом Соболева у нас появился игрок, который выигрывает верховую борьбу. Саша вышел действительно хорошо, заряжен, боролся много и помог победить», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» с 36 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.