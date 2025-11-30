39-летний центральный защитник «Монтеррея» Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал», сообщает испанское издание Defensa Central.

Серхио Рамос globallookpress.com

По данным источника, трансфер Рамоса в «сливочных» рассматривается уже в зимнее окно. Его контракт с мексиканским клубом подходит к концу, и через месяц футболист станет свободным агентом, что позволит мадридцам подписать его без выплаты компенсации. В то же время «Реалу» необходим опытный центральный защитник, особенно с учётом травм в линии обороны, что делает кандидатуру Рамоса актуальной.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, проведя 671 матч во всех турнирах, забив 101 гол и сделав 40 результативных передач — один из самых результативных защитников в истории клуба. За это время он выиграл четыре Лиги чемпионов УЕФА и пять титулов чемпиона Испании.

С февраля 2025 года Рамос играет за «Монтеррей», в составе которого провёл 30 матчей и забил 7 голов.