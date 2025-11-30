Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился мнением о текущей форме полузащитника Адриена Рабьо.

Адриен Рабьо globallookpress.com

«Если сравнивать с моим последним сезоном в "Ювентусе", Рабьо заметно прибавил. Он стал мощнее, отлично понимает тактику и работает на команду. Чтобы сформировать коллектив, способный бороться за самые высокие цели, нужны футболисты, готовые подстраиваться под партнёров. У меня много игроков, которые выходят на поле с настоящей страстью — это меняет всё. А у Адриена к тому же выдающаяся выносливость для полузащитника», — отметил Аллегри в эфире Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне француз провёл за «Милан» семь матчей во всех соревнованиях и отдал одну голевую передачу.

Контракт Рабьо с клубом действует до лета 2028 года.