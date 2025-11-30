Завершились три матча 14-го тура французской Лиги 1.

«Ланс» в гостях обыграл «Анже» — 2:1.

Дубль в матче у победителей оформил Флориан Товен, забивший на 45-й и 74-й минутах. Гол престижа на счету Харуны Джибирина на 76-й минуте.

«Ланс» поднялся на первое место в Лиге 1, набрав 31 балл. «Анже» (16) — двенадцатый.

«Лилль» в меньшинстве выиграл у «Гавра» со счетом 1:0.

Аюб Буадди оставил «догов» в меньшинстве на 52-й минуте, но это не помешало забить Хамзе Игамане на 88-й минуте.

«Лилль» занимает 4-е место в Лиге 1 с 26 очками, «Гавр» с 14 очками остался на 14-й позиции.

«Лорьян» дома оказался сильнее «Ниццы» — 3:1.

«Ницца» открыла счет на 12-й минуте после автогола Артура Авома, но далее забивали только бретонцы — дублем у победителей отметился Самбу Сумано (45+2', 53'), еще один гол на счету Лорана Абержеля (31').

«Лорьян» выбрался из зоны вылета и находится на 15-м месте с 14 очками. «Ницца» с 17 баллами находится на 10-й строчке.