«Реал Мадрид» приедет в Каталонию уже не в роли лидера чемпионата (но, очевидно, с игрой в запасе) и не в идеальном состоянии после двух ничьях подряд, которые не позволяют команде разорвать дистанцию с «Барселоной». «Жирона», напротив, переживает непростой сезон, но в последних турах сумела притормозить спад и подходит к игре с ощущением, что может навязать борьбу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоедияйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' Цыганков пробил из-за штрафной, Куртуа забрал мяч со второй попытки!

25' Не получилось убежать у Гарсии по левому флангу, Цыганков его остановил.

23' Винисиус решил пробить с левой из штрафной – выше ворот.

22' Мбаппе достал мяч у самой лицевой линии, но подача не получилась.

19' Куртуа в панике выбивал мяч, Ванат простреливал в центр штрафной, а Чуамени скинул киперу.

17' Милитао перехватил мяч у штрафной «Жироны», но не смог точно отдать партнёру.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 0 Фолы 3

16' Издали пробил Чуамени – мимо ворот.

15' Не получилось опасного момента, Беллингем не добрался до мяча.

14' Угловой заработал «Реал».

13' Ваната в своей штрафной остановил Рюдигер.

11' Мбаппе с острого угла пробил левой ногой, мимо ближнего угла.

11' Винисиус пасом вразрез пытался найти Мбаппе, не прошла передача.

09' Гюлер в касание пробил из-за штрафной – выше ворот.

08' Трент навесил с правого фланга, Гассанига забрал мяч.

07' Гюлер навешивал в штрафную, мяч перелетел Винисиуса.

05' Угловой не получилось заработать у Винисиуса, недоволен бразилец.

02' Цыганков пробил с левой из-за штрафной, попал в Рюдигера.

01' «Реал» начал с центра, поехали!

До матча

22:55 В Жироне сегодня неплохая погода для футбола, 7 градусов без осадков и сильного ветра.

22:35 Судейская бригада матча: Рикардо де Бургос — главный арбитр; Икер де Франсиско и Асьер Перес де Мендиола — ассистенты; Алехандро Клементе — четвертый арбитр; VAR — Хуан Луис Пулидо; AVAR — Мигель Сесма.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Жирона»: Гассанига, Морено, Рейс, Ринкон, Мартинес, Витцель, Мартин, Унаи, Хиль, Ванат, Цыганков.

«Реал»: Куртуа, Гарсия, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнольд, Беллингем, Чуамени, Вальверде, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

«Жирона»

Большую часть осени «Жирона» провела внизу таблицы. Лишь две победы за 13 туров и самая проблемная оборона в лиге, команда пропустила уже 25 мячей. Главный удар — травмы, у Мичела выпало сразу несколько ключевых игроков, от Порту и Лемара до Блинда и Давида Лопеса.

Но последние два матча дали команде передышку. Победа над «Алавесом» и ничья с «Бетисом» — первая серия без поражений с сентября. Команда стала аккуратнее в центре поля и чуть менее уязвимой на стандартах.

В атаке многое держится на Владиславе Ванате, который уверенно реализует моменты, и на активности Брайана Хиля, но при таком количестве травм «Жирона» играет на пределе возможностей и практически без ротации.

«Реал Мадрид»

Команда Хаби Алонсо (потенциально) идёт первой, но результат последних туров не идеален. Ничьи с «Райо Вальекано» и «Эльче» оставили ощущение, что «Реал» немного потерял темп. При этом в Лиге чемпионов мадридцы выдали яркую перестрелку с «Олимпиакосом» и выиграли 4:3 — главным образом благодаря Мбаппе, который проводит выдающийся сезон и снова определяет уровень команды в каждом матче.

Есть и позитив по составу, постепенно возвращаются Куртуа, Рюдигер, Мастантуано и Эдер Милитао. Беллингем должен вернуться в старт после паузы в середине недели.

У «Реала» по-прежнему есть проблема, которая периодически проявляется — если соперник садится глубоко и снижает темп, мадридцам сложнее находить варианты в позиционной атаке. Но за счёт индивидуального класса линии атаки «Реал» почти всегда рано или поздно находит момент.

История встреч

«Жирона» периодически создаёт «Реалу» сложности в домашних матчах — были и 2:1 в 2017 году, и 4:2 в 2023-м. Но последние четыре встречи остались полностью за мадридцами: четыре победы при общей разнице 12:0.