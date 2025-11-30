Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Ростовом» (3:1).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Эмоции потрясающие. Это тяжелая победа на выезде. Было очень важно одержать победу, так как мы давно не побеждали в Ростове‑на‑Дону, если не брать кубковые игры. Каждый игрок, который был сегодня на поле, и те, которые не вышли, внесли свой вклад с точки зрения энергетики и эмоциональной составляющей. Благодарен ребятам за самоотверженность, страсть и эмоции. Эта победа, безусловно, придаст нам эмоциональный подъем», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.