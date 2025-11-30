В активе «Факела» теперь 48 очков и первое место, «Челябинск» (32) — пятый.

Точными ударами в этой игре отметились Белайди Пуси на 36-й минуте и Мераби Уридия на 90+4-й минуте.

В матче 21-го тура Первой лиги России «Факел» на своем поле победил «Челябинск» со счетом 2:0.

