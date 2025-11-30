В матче 21-го тура Первой лиги России «Факел» на своем поле победил «Челябинск» со счетом 2:0.
Точными ударами в этой игре отметились Белайди Пуси на 36-й минуте и Мераби Уридия на 90+4-й минуте.
Результат матча
ФакелВоронеж1:0ЧелябинскРоссия. Первая лига
1:0 Белайди Пуси 36'
Факел: Даниил Фролкин, Альберт Габараев, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Вячеслав Якимов, Абдулла Багамаев (Simonov K. 46'), Равиль Нетфуллин (Бутта Магомедов 70'), Ильнур Альшин, Николай Гиоргобиани (Нури Абдоков 87'), Георгий Гонгадзе (Мераби Уридия 70'), Белайди Пуси (Никита Моцпан 80')
Челябинск: Александр Жиров, Ян Гудков, Алан Чочиев (Nikitenkov A. 79'), Константин Кертанов, Данила Емельянов (Александр Носов 46'), Денис Самойлов, Тимур Жамалетдинов (Zyryanov N. 83'), Tuseev I., Abdullin R. (Арсен Адамов 46'), Urvantsev M., Eza W. (Pushkarev D. 46')
Жёлтые карточки: Белайди Пуси 48' — Алан Чочиев 47'
В активе «Факела» теперь 48 очков и первое место, «Челябинск» (32) — пятый.