«Эспаньол» одолел «Сельту» (1:0) в матче 14-го тура испанской Примеры.

«Сельта» — «Эспаньол»
«Сельта» — «Эспаньол» globallookpress.com

Единственный гол в этом матче гости забили на 86-й минуте благодаря точному удару Кике.

Результат матча

СельтаВигоСельта0:1ЭспаньолЭспаньолБарселона
0:1 Кевин Гарсиа 86'
Сельта:  Йонуц Раду,  Хави Родригес,  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Хави Руэда (Илаш Мориба 70'),  Серхио Каррейра,  Франсиско Пейнадо (Уиллот Сведберг 79'),  Мигел Роман Гонсалес,  Яго Аспас (Юнас Эль-Абделлауи 70'),  Борха Иглесиас (Пабло Дуран 79'),  Брайан Сарагоса
Эспаньол:  Марко Дмитрович,  Карлос Ромеро,  Леандро Кабрера,  Фернандо Калеро (Жофре Каррерас 76'),  Омар Эль-Хилали,  Пере Милья (Клеменс Ридель 76'),  Роберто Фернандес (Эдуардо Экспозито 76'),  Рамон Терратс (Кевин Гарсиа 60'),  Поль Лосано,  Урко Гонсалес,  Тайрис Долан (Хосе Салинас 90')
Жёлтые карточки:  Урко Гонсалес 72' (Эспаньол),  Карлос Ромеро 90+5' (Эспаньол)

После этого матча «Эспаньол» занимает 6-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе.  «Сельта» — на 12-й позиции с 16-ю баллами.