«Эспаньол» одолел «Сельту» (1:0) в матче 14-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 86-й минуте благодаря точному удару Кике.
Результат матча
СельтаВиго0:1ЭспаньолБарселона
0:1 Кевин Гарсиа 86'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Илаш Мориба 70'), Серхио Каррейра, Франсиско Пейнадо (Уиллот Сведберг 79'), Мигел Роман Гонсалес, Яго Аспас (Юнас Эль-Абделлауи 70'), Борха Иглесиас (Пабло Дуран 79'), Брайан Сарагоса
Эспаньол: Марко Дмитрович, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Жофре Каррерас 76'), Омар Эль-Хилали, Пере Милья (Клеменс Ридель 76'), Роберто Фернандес (Эдуардо Экспозито 76'), Рамон Терратс (Кевин Гарсиа 60'), Поль Лосано, Урко Гонсалес, Тайрис Долан (Хосе Салинас 90')
Жёлтые карточки: Урко Гонсалес 72' (Эспаньол), Карлос Ромеро 90+5' (Эспаньол)
После этого матча «Эспаньол» занимает 6-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. «Сельта» — на 12-й позиции с 16-ю баллами.