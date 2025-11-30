Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе питерцев над «Рубином» (1:0).

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Мы должны выделить хорошую игру "Рубина" в обороне. Они почти всю игру справлялись, но допустили несколько неточностей во втором тайме, за которые Нино наказал. Да, "Рубин" отказался от контригры, не хватило сил. Просто не было Даку. Если бы он играл, всё могло сложиться по‑другому.

Для "Зенита" важно, что он может уйти первым перед зимней паузой, потому что в заключительном туре "Краснодар" играет с ЦСКА. Нужно настраиваться и не делать той ошибки, которая была в прошлом году, — не терять шесть очков перед паузой», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

У «Зенита» стало 36 очков и вторая строчка в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место.