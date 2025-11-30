Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо перед матчем 14-го тура Ла Лиги, в котором его команда встретится с «Жироной», отметил важность предстоящей игры.﻿

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мы провели два матча Лиги чемпионов и Ла Лиги подряд на выезде, но нам нужна победа, чтобы набрать еще три очка, если мы хотим остаться в лидерах. Это наша цель. Команда в порядке, некоторые игроки вернулись, и мы в лучшей форме», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.﻿

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 32 очками после 13 матчей. «Жирона» расположилась на 18-й позиции с 11 очками. Лидирует в турнире «Барселона», имеющая 34 очка после 14 сыгранных матчей.﻿