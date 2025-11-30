«Ахмат» одолел московское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол у «бело-голубых» записал на свой счет Муми Нгамалё на 26-й минуте.
У «Ахмата» отличились Георгий Мелкадзе на 47-й минуте и Усман Ндонг на 84-й минуте с пенальти.
Результат матча
АхматГрозный2:1ДинамоМосква
0:1 Муми Нгамал 26' 1:1 Георгий Мелкадзе 47' 2:1 Ndong O. 84' пен.
Ахмат: Вадим Ульянов, Турпал Ибишев (Gadio P. 81'), Мирослав Богосавац, Исмаэл, Keliano M. (Дарко Тодорович 46'), Максим Самородов (Брайан Мансилья 81'), Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе, Zare M., Ndong O.
Динамо: Андрей Лунёв, Максим Осипенко, Роберто Фернандес (Данил Глебов 79'), Николас Маричал, Битело, Муми Нгамал (Иван Сергеев 67'), Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Ульви Бабаев (Ярослав Гладышев 46'), Леон Зайдензаль, Rubens
Жёлтые карточки: Турпал Ибишев 10', Gadio P. 87' — Роберто Фернандес 17', Иван Сергеев 90+3'
После этого матча «Ахмата» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й позиции (20).