Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил положение исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова с аналогичной ситуацией в «Динамо».

Вадим Романов globallookpress.com

«Руководство не доверит Романову "Спартак". Там любят тренеров с именем, иностранцев. Думаю, будут опять искать иностранца. Насколько знаю, у Романова нет лицензии PRO — это значит, что он не сможет давать пресс-конференции. Он будет исполнять функции главного тренера, а на людях — нет. Не думаю, что "Спартак" на это пойдёт. Положение Романова в "Спартаке" сложнее, чем у Гусева в "Динамо". Думаю, в перерыве будет найден новый тренер», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Ранее «Спартак» и «Динамо» лишилось главных тренеров — «красно-белые» расстались с Деяном Станковичем, а «бело-голубые» приняли отставку Валерия Карпина.