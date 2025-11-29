«Хетафе» одержал минимальную победу над «Эльче» в матче 14-го тура Ла Лиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Мауро Арамбарри на 56-й минуте.
Результат матча
Хетафе: Жан Бутез, Мергим Войвода (Стефан Пош 59'), Хакобо Рамон, Диего Карлос, Альберто Морено, Максимо Перроне, Максанс Какере (Мартин Батурина 59'), Нико Пас, Джейден Аддай, Хесус Родригес Карабальо (Лукаш Да Кунья 59'), Анастасиос Дувикас
Эльче: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 51'), Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Максанс Какере 48' — Исмаэль Коне 37'
«Хетафе» занимает 7-е место в таблице с 20 очками, «Эльче» опустился на 12-ю позицию с 16 баллами в активе.