«Хетафе» занимает 7-е место в таблице с 20 очками, «Эльче» опустился на 12-ю позицию с 16 баллами в активе.

Единственный гол в матче забил Мауро Арамбарри на 56-й минуте.

«Хетафе» одержал минимальную победу над «Эльче» в матче 14-го тура Ла Лиги — 1:0.

