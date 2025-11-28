«Рубин» 30 ноября встретится с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге.

«Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстро агрессивное восстановление без операции. Надеемся, что это не займет много времени», — сказал Рахимов «Матч ТВ» .

Даку получил травму в матче с «Ахматом» (1:0).

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался про Мирлинда Даку . У форварда было повреждение нескольких связок голеностопа, однако операция футболисту не потребуется.

2.35

Прогнозы•Завтра 19:30 «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставка «Спартак» выбьет «Балтику» из топ-5?

Футбол•Вчера 23:15 «Зенит» рухнул в Путь Регионов после победы в Москве: Гусев выдержал питерское давление

Футбол•Вчера 22:34 «Динамо» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•Вчера 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Футбол•Вчера 00:36 «Спартак» снова разобрал «Локо» в Кубке: мечта о камбеке не исполнилась

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:27 Кто бросит вызов Кейну? Топ-5 самых ярких атакующих игроков Бундеслиги

Футбол•Вчера 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?

Футбол•Вчера 13:55 Точка невозврата: что еще должно случиться, чтобы «Ливерпуль» уволил Слота

Футбол•Вчера 16:45 Сила мотивации: как Артета превратил психологию в главное оружие «Арсенала»

Футбол•Вчера 13:33 Уязвимость над головой: почему Доннарумма стал мишенью для соперников «Ман Сити»

Выбор читателей

Футбол•26/11/2025 17:33 Адаптируйся или уходи: как упрямство Аморима душит «Манчестер Юнайтед»

Футбол•26/11/2025 00:56 Шоу Эстевао и красная Араухо: «Челси» разнёс «Барселону» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•23/11/2025 17:57 Александр Филимонов: В нашем «Спартаке» ничья приравнивалась к поражению

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 02:43 Витинья тащит на себе весь Париж: «Тоттенхэм» был в шаге от сенсации против «ПСЖ

Самое интересное

Футбол•20/10/2025 12:44 Райан Витор: как 19‑летний талант «Васко да Гама» стал целью топ‑клубов Европы

Футбол•18/10/2025 16:24 Гехи, Пакета, Уортон и еще семь «жирных» целей для «Большой шестерки» АПЛ

Футбол•18/10/2025 12:57 Мадридский тупик: Эндрику пора спасать карьеру — или будет поздно

Футбол•18/10/2025 08:19 Не «Спартаком» единым: какие команды называют «народными»?