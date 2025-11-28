Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался про Мирлинда Даку. У форварда было повреждение нескольких связок голеностопа, однако операция футболисту не потребуется.
Даку получил травму в матче с «Ахматом» (1:0).
«Точных сроков возвращения Даку в строй не назову. У него повреждены три связки голеностопа, достаточно приличное растяжение. Постараемся сделать максимально быстро агрессивное восстановление без операции. Надеемся, что это не займет много времени», — сказал Рахимов «Матч ТВ».
«Рубин» 30 ноября встретится с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге.