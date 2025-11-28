Завершились матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы.

Корентен Толиссо — автор хет-трика
Корентен Толиссо — автор хет-трика globallookpress.com

В одной из игр «Штутгарт» на выезде разгромил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 4:0.  Автором дубля в этой игре стал Джейми Левелинг, а еще по голу забили Билал Эль Ханнус и Бадредин Буанани.

Результат матча

Гоу Эхед ИглсДевентерГоу Эхед Иглс0:3ШтутгартШтутгартШтутгарт
0:1 Джейми Левелинг 20' 0:2 Джейми Левелинг 35' 0:3 Билаль эль-Ханнус 59'
Гоу Эхед Иглс:  Яри де Бассер,  Матс Дейл,  Юлиюс Дирксен (Джованни ван Звам 59'),  Йорис Крамер,  Дин Джеймс,  Мелле Меленстеном,  Ясир Салах Рамуни (Эверт Линторст 46'),  Кензо Гаудмейн (Oskar Sivertsen 46'),  Калвин Твигт (Виктор Эдвардсен 71'),  Матис Сюрай (Аске Адельгор 81'),  Милан Смит
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Лоранс Ассиньон,  Максимилиан Миттельштадт,  Рамон Хендрикс (Крис Фюрих 68'),  Юлиан Хабот,  Джейми Левелинг,  Билаль эль-Ханнус (Лука Жакес 68'),  Ангело Штиллер (Бадредин Буанани 79'),  Атакан Каразор,  Финн Ельч,  Дениз Ундав (Николас Нартей 79')
Жёлтые карточки:  Дин Джеймс 37',  Виктор Эдвардсен 74',  Аске Адельгор 83'  —  Ангело Штиллер 74',  Дениз Ундав 75'

«Штутгарт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Европы.  У «Гоу Эхед Иглс» осталось 6 баллов и 26-я строчка.

В параллельной встрече «Лион» на выезде разнес «Маккаби» со счетом 6:0.  Забитыми мячами смогли отличиться Абнер Винисиус, Корентен Толиссо (трижды), Мусса Ниахате и Адам Карабец.

В активе «Лиона» стало 12 очков и первая строчка в турнирной таблице, «Маккаби» (1) — 35-й.

И, наконец, «Ноттингем Форест» на своем поле разгромил «Мальме» с результатом 3:0.  Голы на свой счет записали Райан Йейтс, Арно Калумуэндо Муинга и Никола Миленкович.

У «Ноттингема» стало 8 очков и 16-е место, «Мальме» с 1 баллом — 34-й.