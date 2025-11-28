Завершились матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из игр «Штутгарт» на выезде разгромил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 4:0. Автором дубля в этой игре стал Джейми Левелинг, а еще по голу забили Билал Эль Ханнус и Бадредин Буанани.
Результат матча
«Штутгарт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Европы. У «Гоу Эхед Иглс» осталось 6 баллов и 26-я строчка.
В параллельной встрече «Лион» на выезде разнес «Маккаби» со счетом 6:0. Забитыми мячами смогли отличиться Абнер Винисиус, Корентен Толиссо (трижды), Мусса Ниахате и Адам Карабец.
В активе «Лиона» стало 12 очков и первая строчка в турнирной таблице, «Маккаби» (1) — 35-й.
И, наконец, «Ноттингем Форест» на своем поле разгромил «Мальме» с результатом 3:0. Голы на свой счет записали Райан Йейтс, Арно Калумуэндо Муинга и Никола Миленкович.
У «Ноттингема» стало 8 очков и 16-е место, «Мальме» с 1 баллом — 34-й.