Завершились матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы.

Корентен Толиссо — автор хет-трика globallookpress.com

В одной из игр «Штутгарт» на выезде разгромил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 4:0. Автором дубля в этой игре стал Джейми Левелинг, а еще по голу забили Билал Эль Ханнус и Бадредин Буанани.

Результат матча Гоу Эхед Иглс Девентер 0:3 Штутгарт Штутгарт 0:1 Джейми Левелинг 20' 0:2 Джейми Левелинг 35' 0:3 Билаль эль-Ханнус 59' Гоу Эхед Иглс: Яри де Бассер, Матс Дейл, Юлиюс Дирксен ( Джованни ван Звам 59' ), Йорис Крамер, Дин Джеймс, Мелле Меленстеном, Ясир Салах Рамуни ( Эверт Линторст 46' ), Кензо Гаудмейн ( Oskar Sivertsen 46' ), Калвин Твигт ( Виктор Эдвардсен 71' ), Матис Сюрай ( Аске Адельгор 81' ), Милан Смит Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Максимилиан Миттельштадт, Рамон Хендрикс ( Крис Фюрих 68' ), Юлиан Хабот, Джейми Левелинг, Билаль эль-Ханнус ( Лука Жакес 68' ), Ангело Штиллер ( Бадредин Буанани 79' ), Атакан Каразор, Финн Ельч, Дениз Ундав ( Николас Нартей 79' ) Жёлтые карточки: Дин Джеймс 37', Виктор Эдвардсен 74', Аске Адельгор 83' — Ангело Штиллер 74', Дениз Ундав 75'

Статистика матча 1 Удары в створ 8 2 Удары мимо 5 40 Владение мячом 61 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 2 9 Фолы 4

«Штутгарт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Европы. У «Гоу Эхед Иглс» осталось 6 баллов и 26-я строчка.

В параллельной встрече «Лион» на выезде разнес «Маккаби» со счетом 6:0. Забитыми мячами смогли отличиться Абнер Винисиус, Корентен Толиссо (трижды), Мусса Ниахате и Адам Карабец.

В активе «Лиона» стало 12 очков и первая строчка в турнирной таблице, «Маккаби» (1) — 35-й.

И, наконец, «Ноттингем Форест» на своем поле разгромил «Мальме» с результатом 3:0. Голы на свой счет записали Райан Йейтс, Арно Калумуэндо Муинга и Никола Миленкович.

У «Ноттингема» стало 8 очков и 16-е место, «Мальме» с 1 баллом — 34-й.