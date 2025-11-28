Российский вратарь Станислав Крицюк официально объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.

Станислав Крицюк globallookpress.com

Последним клубом 34-летнего голкипера была «Тюмень» из Первой лиги, где он провел шесть матчей в сезоне-2024/25 перед уходом 1 января 2025 года. С тех пор Крицюк оставался без команды, отметив, что последние два года после «Зенита» были скомканными из-за травм.

Большую часть карьеры Крицюк провел в Португалии за «Брагу» (39 матчей), «Белененсеш» (27), «Жил Висенте» (21+15) и «Риу Аве», а в России выступал за «Краснодар» (72 матча, бронза РПЛ) и «Зенит» (11, чемпионство).​