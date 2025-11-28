Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что у двух молодых полузащитников армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова большое будущее.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«С одной стороны, мы находимся в изоляции. Сейчас появляются талантливые игроки, они — будущее национальной сборной. Лучший — Глебов. Скорость и техника — самые главные качества, которыми должен обладать игрок. И, конечно, Кисляк. Они станут звездами европейского уровня, если ничего не случится», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

20-летний Кисляк сейчас оценивается в 16 млн евро, в этом сезоне он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. В составе сборной России на его счету 7 игр и один гол.

Цена его ровесника Глебова сейчас оставляет 5 млн евро на Transfermarkt, он сыграл 21 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. За сборную России он провел 2 встречи.